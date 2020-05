Kleinbottwarer Straße in Steinheim Bei Bauarbeiten ist ein Ende in Sicht

Momentan wird grob gesagt zwischen dem Abzweig Richtung Friedrichstraße und der Straße Am Schleifrain gehämmert und gebohrt. In diesem Abschnitt seien die Bautrupps noch zwei bis drei Wochen zugange, berichtete Knöpfle. Anschließend verlagern sich die Arbeiten direkt in den Kreuzungsbereich vor der Abbiegung in den Schleifrain. „Dann wird da wirklich gesperrt“, erklärte der stellvertretende Chef des Bauamts. Das bedeutet zugleich, dass sich an dieser Stelle kein unerlaubter Schleich- und Abkürzungsverkehr mehr vorbeidrücken kann, wie Knöpfle in der Sitzung andeutete und Bürgermeister Thomas Winterhalter auf Nachfrage bestätigt. Eigentlich dürfe die Straße aktuell nur für den Rettungsfall genutzt werden. Doch diese Vorgabe werde von einigen Verkehrsteilnehmern in den Wind geschlagen. Stellenweise werde sogar die Durchfahrtsblockade beiseitegeschoben, berichtet der Rathauschef. Die Arbeiten direkt vor dem Schleifrain würden jedoch relativ schnell über die Bühne gehen können und seien nicht ganz so aufwendig, sagte Michael Knöpfle in der Sitzung. Und insgesamt werde man dann eben voraussichtlich Ende Juli oder Anfang August einen Knopf an das gesamte Projekt machen können.