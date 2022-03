Großbottwar Geschwindigkeit runter, Schutzwände rauf

Der Lärm von Autos, Motorrädern und Lastwagen treibt die Menschen um in Großbottwar. „Von den Anwohnern gab es ungewöhnlich viele Rückmeldungen“, berichtete Gutrun Bentele am Mittwochabend im Gemeinderat. Die Ingenieurin war mit ihrem Büro Kurz und Fischer damit beauftragt, den Lärmaktionsplan (LAP) der Stadt nach fünf Jahren wieder auf den neusten Stand zu bringen. Seit 20 Jahren, schreibt die Europäische Union vor, dass ihre Mitgliedsstaaten die Menschen vor gesundheitsschädlichem Lärm schützen müssen. Dazu entwickelten die Kommunen die Lärmaktionspläne und benennen konkret, was zu tun ist, um Krach einzudämmen.