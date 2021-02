Lärmbelastung in Großbottwar Kampf gegen Landesstraßen-Lärm geht weiter

Appell an das Landratsamt

Dass die Maßnahmen vermehrt und schneller umgesetzt werden sollten, dafür warb Markus Brosi mit deutlichen Worten in Richtung Landratsamt Ludwigsburg. „Es kann nicht sein, dass wir für dieses Werk mit rund 30 000 Euro einen Haufen Geld ausgeben müssen und kein Resultat daraus entsteht, weil die übergeordnete Behörde Nein sagt.“ Wozu brauche man dann den Lärmaktionsplan? Dass etwa in Winzerhausen weiterer Handlungsbedarf bestehe als die teils vollzogene Tempo-30-Zone, sei lange klar gewesen. Brosi sprach daher von einem „Schildbürgerstreich“. Er bitte das Landratsamt, Dienst zu tun. „Sonst können wir das lassen“. Dem schloss sich Angelika Maier (SPD) an, die sich inzwischen seit 16 Jahren für Tempo 30 in Hof einsetze. „Die Gründe, warum es verneint wird, sind an den Haaren herbeigezogen.“

Auch Jens Scheffler (CDU) appellierte „an alle Gremien, die Maßnahmen schnell umzusetzen“. Er hoffe, dass aus kurz- nicht langfristig wird. Dass es Besserung bringt, zeige die Bachstraße. Tempo 30 habe für einen Wohngebietscharakter gesorgt. Bürgermeister Ralf Zimmermann erklärte, dass dieser Fall einer der ersten gewesen sei, bei dem auf einer Kreisstraße das Tempo reduziert wurde. „Im Vergleich hat Großbottwar eher viele Maßnahmen aus dem Lärmaktionsplan durchbekommen.“ Er hoffe aber natürlich ebenfalls, dass man auch 2021 wieder Gehör finde.