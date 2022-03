Geflüchtete aus der Ukraine kommen nach Marbach Krankenhaus wird zur Unterkunft

Der Gedanke lag nahe: Die ehemaligen Patientenzimmer des Klinikums in Marbach stehen derzeit leer. Deshalb werden dort in Kürze bis zu 100 Geflüchtete aus der Ukraine einziehen. Seit vergangener Woche weist das Land Baden-Württemberg dem Landkreis Menschen aus der Ukraine zu. Mit bis zu 100 Personen täglich rechnet das Landratsamt nach Angaben von Sprecher Andreas Fritz. Diese Zahl ergebe sich aus der Verteilung auf die Bundesländer und durch die Größe des Kreises Ludwigsburg. Aktuell verfügt der laut Fritz noch über etwa 200 freie Plätze. „Weitere 200 Plätze stehen uns voraussichtlich demnächst zur Verfügung“, so Fritz. Und dazu gehören auch die 100 in Marbach. Weil die Situation anhalten wird, werde unter Hochdruck nach Wohnraum für Geflüchtete gesucht.