Marbacher Krankenhaus Das Aus für die Belegchirurgie ist besiegelt

Vorübergehend diente die chirurgische Station in Marbach als Auffangeinheit für an Covid-19 erkrankte Pflegeheimbewohner. Das könne im Fall einer zweiten Welle auch wieder so sein, so die Einschätzung von RKH-Sprecher Alexander Tsongas. Sonst bleiben die Betten ab August leer. Von den Mitarbeitern am Standort Marbach werden 33 künftig in Ludwigsburg oder Bietigheim arbeiten; einige wenige sorgen dafür, dass der ambulante Betrieb in Marbach weitergeht.