Marbacher Klinikgelände Gesundheitscampus rückt näher

Neben dem Startschuss für den städtebaulichen Wettbewerb erteilte der Kliniken-Aufsichtsrat auch grünes Licht für einen Bauausschuss aus Mitgliedern der Kreistagsfraktionen, der auch andere Bauprojekte der Kliniken konstruktiv begleiten wird.

Irgendwann wird sich der neue Ausschuss dann auch mit dem Standort Ludwigsburg beschäftigen. Immerhin hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften (SHL) in seiner jüngsten Sitzung den sogenannten Rahmenplan für das Gelände einstimmig beschlossen. Damit sind langfristige Leitplanken, wie es dort weitergehen soll, gesetzt. Zuletzt hatten die Planer kleinere Bedenken zum Denkmalschutz gemeinsam mit Experten des Landes ausgeräumt. Diese hatten sich ergeben, weil das Krankenhaus an seiner Westseite an das Blühende Barock angrenzt. Der Rahmenplan skizziert grob, wie künftig der Verkehr über das Gelände geführt werden soll, wie nicht noch mehr Flächen versiegelt werden und wie das Gelände am geschicktesten aufgeteilt werden kann. Insgesamt sollen die verschiedenen Einheiten besser geordnet werden; im Norden des Klinikcampus, wo bislang das Dialysezentrum angesiedelt ist, könnten Wohnungen für Pflegekräfte entstehen. Kurze Wege zum Arbeitsplatz sollen den Standort Ludwigsburg attraktiver machen.

Was wird aus der bisherigen Pflegefachschule?

In dem Plan ist die bisherige Pflegefachschule zwar als Erweiterung des Klinikums vorgesehen. Was mit ihr und den benachbarten klinikeigenen Gebäuden geschieht, steht nach Auskunft des Landratsamtssprechers aber noch nicht fest. Denkbar sei, hier „den personenintensiven Ambulanzbetrieb und Beratungsangebote zu konzentrieren“, so Andreas Fritz.