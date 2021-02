Führungskrise beim VfB Stuttgart VfB-Freundeskreis zur Präsidentenwahl: Weder Vogt noch Hitzlsperger

Stuttgart - Kein Tag ohne Stellungnahme rund um den VfB Stuttgart. Nachdem am Mittwoch zunächst der Präsident Claus Vogt im Alleingang die Mitgliederversammlung am 18. März abgeblasen und die Gremien des Vereins scharf kritisiert hatte, antworteten am Mittwochabend dessen Präsidiumskollegen.