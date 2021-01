Machtkampf beim VfB Stuttgart Hoch brisantes Statement – Claus Vogt lädt nicht zur Mitgliederversammlung im März

Stuttgart - Am Silvestertag hatte man zuletzt Ausführliches von Claus Vogt zu lesen bekommen. Der Präsident hatte damals in einem vierseitigen Statement auf die massive Kritik von Thomas Hitzlsperger geantwortet. Der Vorstandsvorsitzende der VfB Stuttgart AG hatte am Tag zuvor dem Präsidenten des VfB Stuttgart e.V. (der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der AG ist) die Eignung für das Amt des Vereinsbosses abgesprochen und war ihn in einem offenen Brief massiv angegangen. Seitdem tobt der Führungsstreit beim VfB, in dem die nach wie vor nicht abgeschlossene Aufklärung der Datenaffäre eine zentrale Rolle spielt.