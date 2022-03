Förderverein Zsobok Große Solidarität mit dem Nachbarland

„Die Menschen in Rumänien zeigen sehr große Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung“, so Istvan Gal. Das gilt auch für diejenigen in Zsobok, das seit mehr als 30 Jahren mit dem Bottwartal verbandelt ist. 1990 fuhr der erste Hilfstransport von Murr in das 260-Seelen-Dorf in Rumänien, seither ist die Unterstützung nie abgerissen, Freundschaften sind entstanden.

„Wir sind bereit und warten“

Und die Menschen in Zsobok sind nun in der Lage, selbst Hilfe zu leisten. Im dortigen Kinderheim wurden bereits Zimmer für Flüchtlinge aus der Ukraine hergerichtet, hinzu kommen zwei Häuser, wo Menschen unterkommen können. Eigentlich wollte Istvan Gal im Mercedes Sprinter des Fördervereins gleich Menschen von der Grenze mit nach Zsobok nehmen. Diejenigen, die in Sighetu Marmației waren, hatten aber alle bereits andere Pläne. „Wir haben unsere Plätze aber nun offiziell im System registrieren lassen“, berichtet der Bürgermeister. „Wir sind bereit und warten.“

Vielleicht, sagt Istvan Gal, kommen ja auch Leute aus der ukrainischen Partnergemeinde von Zsobok. Dort werde zwar aktuell nicht gekämpft, „aber die Menschen haben Angst. Viele sind schon geflohen.“