Kinderheim Zsobok Weihnachtspäckchen sollen Freude bereiten

„Wir bedauern, auf den Besuch bei den Kindern verzichten zu müssen und sind gleichzeitig sehr froh, eine Lösung gefunden zu haben, wie wir dennoch helfen können“, so Burk. „Sollten sich die Coronabestimmungen in beiden Ländern bis Mitte Dezember weiter verschärfen, arbeiten wir bereits an einem Plan B.“

Was gehört rein – wo abgeben?



Wer in sein Päckchen unter anderem Kaffee, Haselnusscreme, Studentenfutter, Kekse, Fisch- und Wurstkonserven, Duschgel, Shampoo, Gesichts- und Handcreme, Zahnbürsten und -pasta, Aftershave, Deo, Rasierschaum, Einwegrasierer, kleine Handtücher und Meterstäbe packt, erntet den Dank der Familien vor Ort. Abgegeben werden können die Päckchen in den Rathäusern in Murr und Erdmannhausen im Zeitraum vom 1. bis 16. Dezember. Alternativ werden die Päckchen auch an folgenden Adressen angenommen: Familie Burk, Friedrich-Ebert-Sraße 49, Murr, Telefon 071 44 / 227 29. Familie Braun, Johann-Strauß-Weg 19, Erdmannhausen, 071 44 / 84 90 64. Schreibwaren Sailer, Hindenburgstraße 68, Murr. Einen besonderen Service bieten die Vereinsmitglieder zudem nur in Murr an. Dort werden am ersten und zweiten Samstag im Dezember, von 8 bis 12 Uhr, Kleiderspenden entgegengenommen.