Lastwagen startete am Samstag Hilfstransport nach Zsobok – trotz Corona

Murr - Ein riesiger Sattelzug steht an diesem kalten Samstagmorgen im Hof des Geländes des Fördervereins Kinderheim Zsobok in Murr. Fast bis obenhin ist er bereits beladen. Lediglich eine letzte große Transportkiste fehlt noch, dann kann es losgehen. Und wieder helfen alle zusammen, wie schon am Abend zuvor beim Packen. Die letzten Geschenke werden in den riesigen Karton geräumt und schnell noch ein neuer Gurt für die Sicherung der Ladung besorgt . . .