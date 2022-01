Feuerwehr im Ehrenamt Entlastung für Kommandanten als Ziel

Feuerwehrchef zieht Konsequenzen

Wenn es nach Markus Elsäßer geht, sollte sich die Stadt bei ihrer Entscheidung zur konkreten Ausgestaltung der Hilfe für den Steinheimer Kommandanten allerdings nicht allzu viel Zeit lassen. Denn er glaubt nicht, dass sich die Aufgabe im Ehrenamt tatsächlich noch mit Hauptberuf und Privatleben stimmig unter einen Hut bringen lässt – und zieht daraus auch Konsequenzen. Bei der anstehenden Neuwahl des Feuerwehrchefs im April wird Elsäßer nicht mehr kandidieren.

Führungswechsel in Steinheim

Neuwahl

Markus Elsäßer hat bereits angekündigt, dass er bei der Neuwahl des Steinheimer Feuerwehrkommandanten nicht mehr antreten wird. Ein Nachfolger aus den eigenen Reihen ist aber in Sicht, wenngleich der Kandidat mit seinem Namen noch nicht an die Öffentlichkeit gehen möchte.

Am Überlegen

In Marbach stehen die Neuwahlen erst 2023 auf dem Programm. Die Führungsriege gehe gerade in sich, werde dann in diesem Frühjahr Signale aussenden, wer weitermachen würde und wer nicht, sagt Kommandant Alexander Schroth.