Steinheimer Feuerwehr Kommandant zieht sich zurück

Ein Kandidat hat Interesse signalisiert

Gleichwohl zeichnet sich ein nahtloser Übergang an der Spitze der Truppe ab. Intern habe bereits jemand Interesse signalisiert, in die Bresche springen zu wollen, berichtet Elsäßer. „Er möchte aber der Wahl nicht vorgreifen“ – und folglich derzeit noch nicht mit seinem Namen an die Öffentlichkeit gehen. So viel kann der Feuerwehrchef aber vorab schon über den Kandidaten preisgeben: Er stamme aus der Abteilung in Steinheim und sei eine Führungskraft, wenn auch nicht sein Stellvertreter. „Es handelt sich auf jeden Fall um jemanden, der qualifiziert für das Amt ist“, betont Elsäßer. Außerdem zeichne sich bei der Hauptversammlung keine Kampfabstimmung ab. Bislang habe nur ein Kandidat Ambitionen angemeldet.