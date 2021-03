Feuerwehr Marbach Kommandant ruft nach Verstärkung

Marbach - Es schien so, als sei ein Haken an der Sache dran. Als sei es Konsens zwischen der Marbacher Feuerwehr und der Stadt, dass die Kommune eine Halbtagsstelle für einen Sachbearbeiter schafft, der sich um diejenigen Themen kümmert, die rund um den Brandschutz auflaufen, und damit die Führungsriege der Floriansjünger entlastet. Doch der jüngste Auftritt des Kommandanten Alexander Schroth im Gemeinderat legt den Schluss nahe, dass die Truppe mit der Lösung alles andere als zufrieden ist. Schroth richtete nämlich den dringenden Appell an das Gremium, nochmals in sich zu gehen – und den Weg für eine 100-Prozent-Kraft freizumachen. „Es muss jetzt gehandelt werden“, sagte Schroth.