FC Schalke 04 gegen VfB Stuttgart Pause für Silas Wamangituka?

Zumindest im Kader soll Wamangituka stehen – genau wie Wataru Endo, den auch weiterhin Adduktorenprobleme plagen und der im Training wie in der Vorwoche ebenfalls pausieren musste. Während VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo auf den Japaner im defensiven Mittelfeld kaum verzichten will, könnte in der Offensive Nicolas Gonzalez erstmals seit seinem Muskelbündelriss in die Startformation rücken. In den beiden vergangenen Spielen bei Hertha BSC (2:0) und gegen den 1. FC Köln (1:1) wurde der Argentinier jeweils eingewechselt und sammelte Spielpraxis und Wettkampfhärte.