Torschützen des VfB Stuttgart Das sind die schnellsten Tore der Vereinsgeschichte

Stuttgart - Am Freitagabend platzierte Orel Mangala nicht nur den Ball im oberen linken Winkel des Tores, sondern auch sich selbst in den Geschichtsbüchern des VfB Stuttgart. Nur 24 Sekunden dauerte es, ehe der Belgier die Schwaben gegen Köln in Führung schoss. Für den Sieg reichte der Treffer nicht, dafür aber fast für das schnellste Tor der Vereinsgeschichte.