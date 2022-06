Erneuerbare Energien Klimaschutz-Konzept für Marbach steht

Wann kommt der Klimaschutzmanager? Diese Frage bewegt in Marbach nicht nur die Stadträte. Sie selbst sorgten aber dafür, dass die Stelle im Rathaus möglich wird. Einstimmig bewilligten sie am Donnerstag ein Klimaschutzkonzept der Energieagentur Kreis Ludwigsburg (LEA) – das ist Voraussetzung dafür, einen solchen Spezialisten einzustellen. Davon sollen nicht zuletzt die Bürger profitieren. Denn sie brauchen in Zeiten des Klimawandels Orientierung in Energiefragen.