Wohnen in Marbach Einstieg in Feinplanung bei Keltergrund

Es wäre das größte Neubaugebiet seit Jahren in Marbach gewesen. Doch der Gemeinderat hat die Planungen für das Areal Kreuzäcker an der Affalterbacher Straße kürzlich auf Eis gelegt. Der Mehrheit des Gremiums schienen dort mangels eigener Grundstücke die Einflussmöglichkeiten der Kommune zu eingeschränkt. Umso stärker richten sich die Blicke jetzt auf den Keltergrund in Rielingshausen, wo die Stadt fast frei schalten und walten kann. Allerdings: richtig in die Puschen ist auch dieses Neubaugebiet bisher nicht gekommen. Das dürfte sich nun jedoch ändern.