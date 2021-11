Vollzeitstelle für Marbach Stadt stellt Klimaschutzmanager ein

Das ist ganz im Sinne des Gemeinderats. „Wir wollen mehr und wollen die Erkenntnisse raustragen an die Bevölkerung. Denn bisher konnten wir ihr noch keinen Plan an die Hand geben“, hebt SPD-Rat Jürgen Schmiedel hervor. Es sei wichtig, dass sich Bürger Rat holen können und Infos erhalten, was für sie sinnvoll ist. „Und der Klimaschutzmanager sollte auch aktiv auf sie zugehen“, nennt der Sozialdemokrat ein Anliegen. Er erhofft sich auch einheitliche Konzepte wie für die künftige Energieversorgung des Hörnles. Michael Herzog ist von der neuen Stelle ebenfalls überzeugt und habe sehr, sehr große Erwartungen. „Gerade bei unserer knappen Kasse prüfen wir den Stellenplan sehr genau. Wir stimmen diesem Punkt aber trotzdem zu.“

Klimaschutzcontrolling Über den LEA-Beitritt und die neue Stelle hinaus beschloss der Gemeinderat, dass die bewährte Zusammenarbeit mit dem Büro Bauphysik 5, das sich in Sachen Klimaschutzmanagement um die kommunalen Gebäude kümmert, fortgesetzt wird. Eingeführt wird außerdem ein flächendeckendes Klimaschutzcontrolling zur Dokumentation und Bewertung der Maßnahmen. Das ist laut der Ersten Beigeordneten Franziska Wunschik Voraussetzung, um an Fördertöpfe zu gelangen. „Es handelt sich um ein Tool, das der Klimaschutzmanager auszufüllen hat. Mit dieser Hilfe werden dann Handlungsfelder ausgemacht, in denen man tätig werden sollte“, beschreibt sie.

Spannend wird dann also sein, wie diese Felder aussehen und auch in welcher Reihenfolge sie einmal abgearbeitet werden. „Wenn zu viel auf einmal angepackt wird, ist zu befürchten, dass am Ende gar nichts bei rumkommt“, warnt die CDU-Rätin Heike Breitenbücher.

Konzept zur Klimaneutralität Als weiteren Punkt wird die LEA gleich damit beauftragt, ein Konzept zu erstellen, wie die Stadt klimaneutral werden kann. Auch der Verkehr als besonders CO2-intensives Feld wird, wie Puls-Rat Hendrik Lüdke in Erfahrung gebracht hat, dabei eine Rolle spielen. Als Grundlage dient ein Klimaschutzkonzept vom Landkreis Ludwigsburg, das nun für 20 000 Euro weiterentwickelt wird.

Wer genau wird als Klimaschutzmanager eingestellt?

Befristung

Die Vollzeitstelle in der Stadtverwaltung Marbach soll ab Mai 2022 besetzt werden – vorerst mit einer Befristung auf fünf Jahre. Der Grund für die neue Stelle ist, dass „die Fülle an inzwischen notwendigen und vorstehend ausgeführten Aufgabenbereichen“ vom jetzigen Personal nicht mehr „nebenbei“ erledigt werden kann, wie es die Stadtverwaltung formuliert.

Anforderungsprofil

Auf dem Rathaus und im Gemeinderat verspricht man sich viel von der Stelle. Zu viel? Heike Breitenbücher (CDU) machte den Vorschlag, die Stellenausschreibung im Verwaltungsausschuss zu erarbeiten. Es sollen die Fragen geklärt werden, welche Anforderung an die Person gestellt wird, welche Vorbildung und Kenntnisse sie mitbringen muss. „Die Aufgabenstellung ist ja schließlich heftig.“ Jan Trost nahm den Vorschlag dankend auf. So werden nun also im Verwaltungsausschuss die Details geklärt.