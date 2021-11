Einkaufen in Steinheim Tante-M nimmt nächste Hürde

Steinheim - Christian Maresch hat mit seinen Tante-M-Läden offensichtlich einen Nerv getroffen. Immer mehr Dörfer vermelden die Neueröffnung eines der kleinen Lebensmittelmärkte, in denen sich die Kunden an sieben Tagen die Woche mit Dingen für den täglichen Bedarf eindecken können und dabei die Waren selbst abrechnen. Einweihungen stehen demnächst unter anderem in Kleiningersheim und Löwenstein auf dem Programm, Hessigheim habe Interesse an dem Modell angemeldet, wie Maresch berichtet. In Winzerhausen und Höpfigheim haben sich die Geschäfte inzwischen schon etabliert. In die Liste der Tante-M-Standorte soll sich demnächst auch Kleinbottwar einreihen. Der Steinheimer Ausschuss für Technik und Umwelt hat am Dienstag der Nutzungsänderung für das Gebäude in der Kirchstraße zugestimmt.