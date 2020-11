Tante-M-Läden in Steinheimer Stadtteilen Einkaufen auch außerhalb der üblichen Zeiten

Steinheim - Das Steinheimer Stadtentwicklungskonzept ist ein dicker Wälzer, in dem vor einigen Jahren festgezurrt wurde, was man bis 2030 erreicht haben will. Vermerkt ist darin als Ziel auch die Etablierung von Geschäften zur Nahversorgung in Kleinbottwar und Höpfigheim. Was angesichts des allgemeinen Ladensterbens in kleineren Ortschaften lange fast wie ein etwas zu kühner Wunsch klang, wird nun tatsächlich Realität. Und zwar schon bald. Geschäftsführer Christian Maresch kündigte am Dienstagabend im Gemeinderat an, dass er in Höpfigheim schon bis Ende Januar einen so genannten Tante-M-Laden eröffnen möchte. Mit der Filiale in Kleinbottwar will er im März nachziehen. Bürgermeister Thomas Winterhalter hofft, dass sich dieser Zeitplan halten lässt, gab aber zu bedenken, dass zunächst die entsprechenden Genehmigungen vorliegen müssten.