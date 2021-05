Tante M hat eröffnet Höpfigheim hat wieder einen Nahversorger

Steinheim-Höpfigheim - Das Warten, es hat ein Ende. 15 Jahre, nachdem der Edeka im Ort geschlossen hat, gibt es in Höpfigheim wieder einen Nahversorger für Lebensmittel und Weiterem für den Alltag. Am Freitagnachmittag wurde in der ehemaligen Volksbank-Filiale an der Hauptstraße ein Tante-M-Laden eingeweiht – wie im vergangenen Sommer bereits in Winzerhausen. Der Markt, der ohne Kassenpersonal auskommt, hat an allen sieben Tagen der Woche jeweils von 6 bis 22 Uhr geöffnet.