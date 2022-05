Ein Besuch im Antiquariat Friedrich Auf Schillers Spuren wandeln

„Bücher, Geschenke und Souvenirs“ steht am Eingang des Antiquariats Friedrich und die Räume im historischen Gemäuer und ihr Inhalt laden so sehr mit offenen Armen zum Stöbern und Staunen ein, dass ein mancher schon gefragt hat, ob „das hier Eintritt kostet“. Andere wähnten sich dagegen bereits in Schillers Geburtshaus, das ja ohnehin nur ein paar Schritte weiter oben auf der anderen Straßenseite ist. Das Antiquariat Friedrich gleicht einer kleinen Oase im Alltag. Leise, klassische Musik klingt aus den Lautsprechern, wer in Büchern blättern will, darf das gerne tun. Sogar im Band fünf der Luther-Ausgabe aus dem Jahr 1575.

„Ein Antiquariat, in dem man nichts anfassen darf, bringt doch nichts“, meint Birger Laing. Immer wieder hebt er Schätze aus Nachlässen, im Internet oder in anderen Antiquariaten. Auf „Nippes-Messen“, wie er sie nennt, findet sich der nicht minder schöne Rest: Kaleidoskope zum Tagträumen, Stehlampen zum Dahinschmelzen oder eine Angela-Merkel-Zitronenpresse zum Schmunzeln. Postkarten, Notizbüchlein, Murmeln, Radiergummis, Schiller und Goethe als Handpuppen, Zeichnungen aus Marbacher Gassen . . . es gibt fast nichts, was es nicht gibt.

„Da ist das ganze Buch Geschichte, nicht nur der Inhalt“

Seit einigen Wochen ist Nicola Heinrich offiziell Teil des Antiquariats Friedrich, zuvor hatte sie dort schon oft ausgeholfen. Sie liebt den Blick in die Bücherregale mit den historischen Werken. „Da ist das ganze Buch Geschichte, nicht nur der Inhalt“, sagt sie. Neu ist auch die kleine Kaffee-Ecke, die aus der ehemaligen Rumpelkammer entstanden ist. Hier dürfen sich die Kunden auf Spendenbasis unter den Blicken der Romantiker mit einem Getränk und einem Buch auf dem Sofa niederlassen. „Manche kommen auch einfach so kurz auf einen Kaffee“, erzählt Birger Laing. Andere Besucher seien sogar regelmäßig da.

Zu den Kunden gehören Touristen und Einheimische gleichermaßen, wobei Nicola Heinrich glaubt, dass es sich noch nicht bei allen Marbachern herumgesprochen hat, „dass es uns gibt und dass man zum Beispiel hier auch samstags oder sonntags noch ein kleines Mitbringsel bekommt“. Mit der einen oder anderen Aktion wollen Birger Laing und Nicola Heinrich daher weiter auf ihr Friedrich aufmerksam machen: Zum Beispiel sind kleine Lesungen – Rudolf Guckelsberger war erst kürzlich da – weiterhin geplant, ebenso wie Vernissagen, etwa mit örtlichen Künstlern. Den güldenen Hölderlin auf seiner roten Bank vor dem Haus wird’s freuen. Gesellschaft hat er schließlich gern.

Lesen Sie aus unserem Angebot: „Im Duftkerzen-Glück“