Reportage am Freitag Ein neuer Blick auf Altvertrautes

Faszinierende Spiegeleffekte

„Ohne den Tipp von Barbara hätte ich einfach drauflos geknipst. Dank ihr haben wir die Fenster weit geöffnet und dadurch sehr interessante Spiegeleffekte in den Scheiben beim Blick auf die Alexanderkirche mit dazubekommen“, sagt Monika Schnabl. Die Marbacherin hat noch den Automatikmodus ihrer Kamera genutzt, während Jürgen Scholz und Horst Fiedler sämtliche Einstellungen manuell vorgeben.

Fiedler und Scholz kennen sich gut und gehen häufig gemeinsam auf Motivsuche. Als ehemaliger Bürgermeister Sachsenheims hat Fiedler nach seiner Pensionierung die Fotografie zum Hobby gemacht. Nebenbei gibt es noch weitere interessante Verbindungen. Jan Trost war früher sein Kämmerer. Während Fiedler seit drei Jahren pensioniert ist und die neu gewonnene Freizeit genießt, muss sich Jürgen Scholz die Zeit dazu noch freischaufeln. Im täglichen Berufsleben verantwortet er als Bürgermeister Sersheims ganz aktiv die Geschicke der Kommune. „Als ehemaliger Poppenweiler habe ich natürlich einen ganz engen Draht zu Marbach“, schmunzelt der Schultes mit der Leidenschaft fürs Fotografieren. Wenn er sich dann die Zeit für so einen Fotoausflug freischaufelt, genießt er diese Kraftmomente, die ihm die Energie für seinen kommunalen Alltag geben. „Einen der schönsten und eindrücklichsten Momente habe ich mit Horst Fiedler während des Lockdowns in Marbach erlebt. Wir konnten die historische Kulisse ohne einen einzigen Menschen ablichten“, freut sich der Sersheimer Schultes über seine Bilder als Zeitdokumente der Pandemie.

Aufwendige Nachbearbeitung

Sonja Gresser ist ebenfalls aus Sachsenheim. Es sei reiner Zufall, dass sie hier in Marbach ihren Altbürgermeister getroffen habe. Genau wie er schätze auch sie diesen anderen Blick auf die Schillerstadt mit all ihren Besonderheiten. Die Froschperspektive habe ihr sprichwörtlich neue Einblicke eröffnet. „Das ist eine meiner wenigen Leidenschaften, und ich will hier meine Technik verbessern“, fügt sie bescheiden ihre ganz persönlichen Gründe für die Teilnahme am Kurs hinzu.

Wer jetzt glaubt, die Arbeit der lernbereiten Kursteilnehmer wäre nach den knapp drei Stunden kurz nach der Mittagszeit zu Ende, täuscht sich. Denn jetzt müssen die Bilder aufwendig nachbearbeitet werden. Nebenbei haben die Teilnehmer viel Wissenswertes über den heutigen juristischen Dschungel in Sachen Bildrechte erfahren. Alle haben eine TFP-Vereinbarung unterzeichnet. Diese sogenannte „Time for prints“- Vereinbarung regelt präzise, dass sie zwar für die beiden historisch gekleideten Models nichts bezahlen müssen, doch die erhalten ihre Bilder. So profitieren hier alle von diesem außergewöhnlichen Projekt.

„Wie Barbara Esser das macht, lässt mich ganz viel an Erfahrung und neu Gelerntem mit nach Hause nehmen“, sie habe wieder enorm viel mit neuen Augen sehen und wahrnehmen gelernt, spricht Gresser allen Teilnehmern aus dem Herzen. Ihr einmütiges Nicken signalisiert: Alle wollen wieder nach Marbach kommen.