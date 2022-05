Eigene Räume für die Musikschule Container sollen nach den Sommerferien bereitstehen

Prüfung bei jeder anstehenden Sanierung

Die Erste Beigeordnete räumt noch einmal ein, dass die Container nur eine vorübergehende Lösung seien. Denn eigentlich hatte sich die Musikschule, die ihren Hauptsitz in Steinheim hat, eigene Räume in einem herkömmlichen Gebäude in Marbach gewünscht. Man werde, so Wunschik, bei jeder anstehenden Sanierung auf dem Marbacher Schulcampus prüfen, ob im Zuge derer zusätzliche Räume für die Musikschule geschaffen werden können.