Frage der Finanzierung Lösung für Musikschule in Arbeit

Unterschiedliche Voraussetzungen

Winterhalter weist aber schon jetzt darauf hin, dass das Modell zwar in Lauffen funktioniert, man aber erst abwarten müsse, ob sich das ohne Weiteres auf die hiesige Musikschule übertragen lässt. Ob das gelingen könnte, vermag auch Thomas Conrad nicht zu sagen. „Es wäre auf jeden Fall nicht so leicht, unser Modell eins zu eins in Marbach umzusetzen“, hebt der Leiter der Musikschule in Lauffen hervor. An der in der Schillerstadt und dem Bottwartal verwurzelten Einrichtung unterrichteten mehr Festangestellte und weniger Honorarkräfte. Vor allem aber seien die Gebühren deutlich höher. „Um die Belastung für die Eltern zu senken, müssten also die Kommunen höhere Beiträge entrichten. Diese Grundproblematik müsste man auch in einem Zweckverband erstmal lösen“, sagt Conrad.

Auch Sponsoren sind mit im Boot

In Lauffen habe es in der Frage der Finanzierung einen Konsens gegeben, weil die Personalstruktur eine andere ist, sprich: die Kosten nicht ganz so hoch sind. Ferner würden Einzelprojekte an Schulen oder in Kindergärten über die jeweiligen Kommunen selbst oder Sponsoren abgedeckt, sodass die Umlagen für die anderen Städte und Gemeinden nicht mehr so gewaltig sind.

Lesen Sie mehr zur Musikschule: "Container sollen nach dem Sommer bereitstehen"

Vorteile eines Verbands

Grundsätzlich habe ein Zweckverband als Basis für eine Musikschule schon Vorteile. In der vorherigen Vereinsstruktur habe der Vorstand gehaftet, und das bei Umsätzen im hohen sechsstelligen Euro-Bereich. Jemanden für diese Aufgabe zu finden, sei immer schwieriger geworden. „Außerdem beteiligen sich die Kommunen nun am Abmangel, und zwar mit dreimal so hohen Beträgen, wie wir Zuschüsse erhielten in der Phase, als wir als Verein organisiert waren. Das macht es leichter zu planen“, sagt Conrad. Die Musikschule stehe jetzt auf einem stabileren Fundament, müsse nicht mehr einzeln mit den Kommunen über Zuschüsse verhandeln.

Klingt verheißungsvoll. Aber was passiert, wenn sich Nachbarkommunen dennoch querstellen? Wäre die Musikschule Marbach-Bottwartal für Kinder von dort tabu? „Ob bei einem solchen Modell Schülerinnen und Schüler aus Nichtmitgliedskommunen per se ausgeschlossen sind, muss nicht zwangsläufig sein, wäre aber auch nicht ausgeschlossen“, sagt Jan Trost.