Musikschule in Marbach Ein eigenes Zuhause auf Zeit

Für eine andere Lösung hat die Stadt kein Geld

So weit wollten die Kollegen aus den anderen politischen Lagern nicht gehen. Für Susanne Wichmann sind die Container zwar auch nicht der Weisheit letzter Schluss und keine nachhaltige Lösung. „Wir sehen aber nicht, dass der Musikschule kurzfristig andere Räume in Marbach zur Verfügung stehen“, erklärte sie. Dr. Michael Herzog von den Freien Wählern erinnerte ebenfalls daran, dass es gar keine Alternative gebe, für anderes fehle derzeit das Geld. Ein Anbau an die Grundschulmensa, der von der Verwaltung untersucht worden war, komme aus finanziellen Gründen nicht infrage, erinnerte auch Hendrik Lüdke von Puls an die angespannte wirtschaftliche Lage der Kommune. Davon abgesehen brauche die Schule den Platz selbst für eine mögliche Erweiterung. „Deswegen bleiben nur die Module, auch wenn ich auch das Problem der Nachhaltigkeit sehe“, konstatierte Lüdke.