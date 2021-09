DRK in Großbottwar Zwei ganz besondere Fahrzeuge

Die mobile Sanitätswache 650 000 Kilometer bringt der 13,5 Meter lange und 2008 gebaute Bus auf den Tacho. Klingt viel, ist es aber nicht. „Die Million schafft so ein Bus problemlos“, sagt der DRKler Stefan Koch, der den Umbau geplant hat. Zum Einsatz kam das Fahrzeug bei Überlandfahrten in der Nähe von Bamberg. Der Ortsverein kaufte es mit finanzieller Unterstützung von Privatpersonen und Firmen und hofft darauf, dass sich die Investition durch späteres Vermieten refinanziert. Rund 60 000 Euro fallen für Kauf und Umbau an. „Fahrzeuge in dieser Art gibt es nicht viele. Ein Großraumrettungswagen steht in Stuttgart, das war’s aber in der Region. Den Bus kann man dann abstellen und direkt mit der Arbeit beginnen“, erläutert Bertold Schneider zwei Besonderheiten. Hauptziel ist es, dass der Bus in einem Katastrophenfall wie im Ahrtal schnell zur Verfügung stehen kann und sonst eben bei Großevents wie Festivals zum Einsatz kommt.