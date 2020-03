Provisorium in Oberstenfeld Ärzte richten Corona-Testzentrum ein

Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, der Feuerwehr und dem DRK Großbottwar, auf dessen einem Container gleichende Sanitätswache zurückgegriffen wird. Aufgebaut wurde sie am Samstag bei der Feuerwehr in der Bottwarstraße in Oberstenfeld. In Betrieb gehen wird sie Mitte der Woche, wenn die Möbel, Gerätschaften und EDV eingerichtet sind. Zur Verfügung steht sie dann allen Patienten des MVB mit den Praxen in Oberstenfeld, Beilstein, Aspach, Ingersheim, Kirchheim und Ellhofen.