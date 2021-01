Großbottwar ist erste Gemeinde im Kreis Corona-Tests starten nächste Woche

Ob es auch in Zukunft vor Sitzungen des Großbottwarer Gemeinderats solche Tests geben wird, steht nach Auskunft von Hauptamtsleiterin Mona Trinkner derzeit noch nicht fest: „Wir entscheiden das situativ“, erklärt sie. Kommenden Sonntag steht erst einmal eine freiwillige Testaktion für die in den Kinderbetreuungseinrichtung tätigen Erzieherinnen an. Der Termin wurde festgelegt, als man noch davon ausging, dass Kindergärten und Co. am Montag wieder öffnen können.

Das muss man wissen: Die Testaktion des DRK findet ab kommender Woche jeweils dienstags (Schnelltest) und donnerstags (Antikörpertest) von 17 bis 19 Uhr in der Harzberghalle statt. Die Tests kosten je 20 Euro. Anmeldungen werden ab Samstag über die Telefonnummer 01 70 / 3 05 74 72 zwischen 9 und 18 Uhr entgegengenommen. Die Tests werden im Viertelstundentakt durchgeführt, um pünktliches Erscheinen wird gebeten. Mitzubringen ist ein Lichtbildausweis. Es gelten Maskenpflicht und Abstandsregelung.