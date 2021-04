Die Helfer in der Region Feuerwehr als Türöffner in der Not

Gesellschaft wird egoistischer

Hänig meint zudem, die Gesellschaft sei egoistischer geworden, und man kümmere sich nicht mehr so wie früher umeinander. „Wenn man sieht, dass bei dem allein lebenden Nachbarn der Rollladen nicht mehr hochgeht und der Briefkasten nicht geleert wird oder das gelieferte Essen auch am späten Nachmittag noch unberührt vor der Tür steht, kann man das ignorieren oder vielleicht auch einfach mal klingeln und fragen, ob alles in Ordnung ist“, nennt der Affalterbacher ein Beispiel. Und die Entwicklung betreffe nicht nur die Städte, wo schon vor Jahren eine Zunahme der Türöffnungen zu beobachten gewesen sei: „Das ist inzwischen auch im ländlichen Raum angekommen.“