Freitagsreportage Die Helfer sind vor Ort

Marbach - Hallo, wir sind die Helfer vor Ort, der Rettungsdienst ist unterwegs“, sagt Felix Beutter, und Markus Stotz fügt an: „Verstehen Sie mich?“ An diesem Donnerstagnachmittag rechnen die beiden nicht mit einer Antwort, denn sie sprechen mit einer Puppe, die zu Übungszwecken eine Herzdruckmassage bekommt und beatmet wird. An anderen Tagen, im realen Einsatz, stellen sich die Helfer vor Ort so bei ihren Patienten vor, die zumeist in höchster Not sind.