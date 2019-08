Marbach Ein Seelsorger mischt bei der Feuerwehr mit

Auf der Biogasanlage liegt ein Verletzter mit dem Rücken auf dem Boden. Er kann sich nicht bewegen und muss mit der Drehleiter vorsichtig geborgen werden, was gelingt. „Ekkehard“, wie ihn die Kameraden nennen, wird gerufen. Graf, mittlerweile beim Löschen abgelöst, trägt eine violette Weste, die ihn als Notfallseelsorger kennzeichnet, setzt sich zum Verletzten. „Sie sind festgeschnallt und am Kopf fixiert“, erklärt er dem Kameraden, der sich als Opfer zur Verfügung gestellt hat. „Wahrscheinlich hat es eine Erschütterung gegeben und Sie haben sich am Rücken verletzt“, sagt er weiter und erklärt, warum man bei der umständlichen Bergung kein zusätzliches Risiko eingehen wollte, ihn durch Stöße noch mehr zu verletzen.

Es gehe den Unfallopfern vor allem darum, ihre Situation einschätzen zu können, so Graf. Die Verletzten nähmen bei Unfällen wahr, dass sich niemand um sie kümmere. Das mache ihnen Angst. Pauschalsätze wie „Alles wird gut“ seien absolut tabu. Hilfe von Mensch zu Mensch sei gefragt, man müsse nicht unbedingt Seelsorger sein, um das leisten zu können, erklärt der Dekan. Trotzdem habe er sich ausbilden lassen, er war im Landkreis Schwäbisch Hall Leitender Notfallseelsorger im Dienst, später im Landkreis Esslingen als Stellvertreter. Zudem sei er einige Jahre an einer Rettungsdienstschule als Dozent für „Psychosoziale Notfallversorgung“ tätig gewesen. Graf schätzt, dass von 2000 Pfarrern der Landeskirche etwa 30 bis 40 in Feuerwehren aktiv seien, unter ihnen der Erdmannhäuser Martin Weigl, er sei wohl in der Landeskirche der einzige Dekan.

Wenig später ist die Übung beendet. Es ist etwa 21 Uhr. Der Feuerwehrmann Ekkehard Graf hilft wie alle anderen beim Aufräumen. Die Einsatzleiter stehen im Kreis, rekapitulieren den Einsatz. „Es war eine Superübung“, lobt Frank Tressl, Marbacher Abteilungskommandant, im Vorbeilaufen. Der gemütliche Teil kündigt sich an. Und wie erlebt sich Ekkehard Graf im geselligen Kreis der eher kantigen Kerle? „Manche meinen, in meiner Gegenwart keine zotigen Witze und Sprüche mehr abgeben zu sollen, was mich aber nie stört“, sagt Graf. Die meisten Feuerwehrmänner sähen ihn als ganz normalen Kameraden wie jeden anderen auch. „Und manche freuen sich, mit mir auch mal Themen ansprechen zu können, die irgendwie auf der Seele liegen.“ Beim nächsten Feuerwehrfest werde er selbstverständlich mit Hand anlegen – „und sei es am Zapfhahn fürs Bier!“