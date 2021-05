Deutscher Buchhandlungspreis Deutscher Buchhandlungspreis

Von der Idee bis zum Buch

Inhaber Markus Schneider sagt, dass auch das veränderte Arbeiten in Corona-Zeiten mit in die Ausschreibungskriterien eingeflossen sei. Und da erwiesen sich die „Tauben“ als sehr kreativ: mit dem Taubenschlag als Zweigstelle auf Zeit, dem Taubenexpress als Lieferdienst per Lastenrad oder per pedes, mit einem Newsletter, über den man ein Buch von der Idee des Autors bis in die Buchhandlung verfolgen konnte oder mit einem Adventskalender, für den das Team nicht nur jeden Tag ein neues Buch vorgestellt, sondern auch gesungen, getanzt und mit Marionetten gespielt hat. Außerdem habe es verschiedene Online-Formate wie eine Lesung vor der Alexanderkirche gegeben, sagt Schneider. „Wir haben sonst gut 30 Veranstaltungen in der Buchhandlung, und das war ja nicht möglich. Also war viel Kreativität übrig“, so der Buchhändler, der sich gemeinsam mit seinem Team riesig über die Anerkennung der Arbeit freut.