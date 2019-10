Marbach Verteidiger der Demokratie

Grütters brenne für die Kultur, so beschreibt Markus Schneider, der Inhaber der Marbacher Buchhandlung Taube, ihre Rede in Rostock. „Und nicht nur das: Die Frau ist auch richtig cool“, erzählt der Marbacher, der mit seinen Eltern angereist war, schmunzelnd. So habe die Kulturstaatsministerin an jeden Preisträger ein paar persönliche Worte gerichtet. „Bei mir waren es unter anderem meine roten Schuhe und mein roter Marbacher Lesebutton, den ich ihr dann auch spontan geschenkt habe“, sprudelt Schneider am Tag nach der Preisverleihung. „Es war ein schöner Abend mit einer besonderen Stimmung, denn wir alle, die wir da gewesen sind, waren ja Preisträger es war nur noch nicht klar in welcher Kategorie man gewonnen hat.“ Dass es für ihn und sein Team am Ende nicht unter die drei besten Buchhandlungen und auch nicht unter die fünf herausragenden gereicht hat, enttäusche überhaupt nicht, betont Schneider. Das Preisgeld in Höhe von 7000 Euro werde er zweckgebunden für genau das einsetzen, für das die Tauben ausgezeichnet worden sind: Veranstaltungen und Leseförderung.