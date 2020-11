Einzelhandel in der Vorweihnachtszeit Kreativität von Ladeninhabern ist gefragt

„Wir haben uns schon im September Gedanken darüber gemacht, was man tun kann, damit unsere Kunden möglichst so entspannt wie in den Jahren zuvor einkaufen können“, sagt Schneider. Sonst habe man manchmal 20 Leute gleichzeitig im Laden, was aber zurzeit wegen der Abstandsregeln bei einer begrenzten Verkaufsfläche nicht möglich sei. Aus Erfahrung wissen der Buchhändler und sein Team aber, dass viele einfach nur kurz die bestellten Bücher abholen und gar nicht lange stöbern wollen. Was lag da näher, als einfach mal den Nachbarn gegenüber zu fragen? Um es kurz zu machen: Der war ebenso einverstanden wie der Vermieter. Und so steht der vorübergehenden Öffnung des „Taubenschlags“, wie die Zweigstelle auf Zeit genannt wird, nichts mehr im Weg.