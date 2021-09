Blumenwiese gesät Kreisel an der Schweißbrücke blüht auf

Das soll sich nun ändern. Denn die Rückmeldungen, was das Rund vor den Toren der Urmenschstadt anbelangten, waren auch entsprechend, berichtet der Steinheimer Umweltbeauftragte Eric Hirsch. Der Bürgermeister Thomas Winterhalter sei oft von Bürgern angesprochen worden, „dass der Kreisel einfach nicht schön ist“. Eine andere Gestaltung oder Bepflanzung sei aber vom zuständigen Landratsamt Ludwigsburg nicht vorgesehen gewesen. Also ist die Stadt Steinheim selbst aktiv geworden. In der vergangenen Woche rückten die Baufahrzeuge an. Bagger haben den Oberboden abgetragen, der Boden wurde tief gelockert und zehn Tonnen Sand in das Innere des Kreisverkehrs gekippt.