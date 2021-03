Bei Glasfaserarbeiten in Kleinbottwar Bautrupp überrascht Hauseigentümer

Steinheim-Kleinbottwar - Als Kurierfahrer ist Thomas Selcho viel unterwegs. So war es auch an dem Tag, an dem er heimkehrte und feststellte, dass vor seinem Haus in Kleinbottwar ein Graben ausgehoben wird. Zwar war ihm bekannt, dass die Deutsche Telekom derzeit in dem Steinheimer Teilort durch die Firma Leonhard Weiss Anschlüsse für schnelles Internet herstellt, doch hatte er selbst keinen Bedarf angemeldet. Sauer reagierte der 60-Jährige zunächst aber vor allem, weil ein Subunternehmen auf der Zufahrt zu seinem Haus eine an den Rändern abbröckelnde Asphaltschicht und deutlich sichtbare Unebenheiten hinterließ.