Ultraschnelles Internet in Steinheimer Stadtteilen Telekom hat bei Glasfaser die Nase vorn

Steinheim-Höpfigheim - Es ist eine Situation, von der so manch andere Gemeinde nur träumen kann: Glasfaseranbieter reißen sich darum, die Haushalte mit einem Breitbandanschluss bis ins Haus (FTTH, Fiber to the Home) zu versorgen. In Höpfigheim und Kleinbottwar ist die Situation Realität. Am Dienstag fiel der offizielle Startschuss für den Aufbau des ultraschnellen Internets durch die Telekom in Höpfigheim – im Beisein von Landrat Dietmar Allgaier, dem Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter, Ortsvorsteher Roland Heck, Ortschafts- und Gemeinderäten und weiteren Honoratioren.