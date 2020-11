Glasfaserausbau im Landkreis Beim ultraschnellen Internet auf Kurs

Wie es in den einzelnen Städten und Gemeinden weitergeht, dazu will sich das Landratsamt nicht äußern. „Angaben über zukünftige Ausbauprojekte erfolgen ausschließlich in den öffentlichen Gemeinderatssitzungen der jeweiligen Kommunen“, konstatiert Andreas Fritz.

Die Arbeiten am Glasfaserausbau in Kleinbottwar und Höpfigheim sind noch in vollem Gange

Im Raum Marbach haben Kleinbottwar und Höpfigheim in Sachen Glasfaseranschluss bis ins Haus die Nase vorn. Die Stadtteile profitieren von der Gigabit-Offensive in der Region Stuttgart, in deren Rahmen sie von der Telekom mit ultraschnellem Internet versorgt werden.

Aktuell laufen die Arbeiten noch auf Hochtouren, sagt der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter, der keinen Hehl daraus macht, dass das auch zu Beeinträchtigungen führt. „Es geht nicht ohne. Die Verlegung bedingt Arbeiten im Tiefbau. Das wird auch noch Monate so sein, bis das Netz in Betrieb geht“, erklärt Winterhalter. Im neuen Jahr dürfte es aber besser werden und eher unliebsame Begleiterscheinungen durch die Baumaßnahme weniger groß sein, prognostiziert er. Wann die Anschlüsse genutzt werden können, lasse sich nicht genau sagen. Der Bürgermeister schätzt jedoch, dass die Inbetriebnahme im Frühsommer 2021 erfolgen könne. Er gibt zu bedenken, dass das Projekt unter Coronabedingungen durchgezogen werden musste und muss. Damit brauche es entsprechend Zeit.

Irgendwann werde es dann aber so weit sein und der Schalter könne gewissermaßen umgelegt werden, sodass auf einen Schlag alle Glasfaserkunden in Höchstgeschwindigkeit durchs Netz surfen können. Wobei es natürlich möglich sei, dass die Ampel in Kleinbottwar etwas früher auf Grün springt als in Höpfigheim – oder umgekehrt.

Die Nachfrage nach der neuen Technologie war in den Stadtteile enorm. 750 Anschlüsse hatte die Telekom als Mindestmarke für den Ausbau vorgegeben. Beim Spatenstich im Frühsommer freute man sich über rund 900 Interessenten. Laut dem letzten Stand von Bürgermeister Winterhalter haben inzwischen sogar etwa 1200 Haushalte einen Glasfaseranschluss bestellt.