Bauen in Rielingshausen Energie für Häuser fließt aus Zentrale

Marbach - Keine Fläche für die Module, ein Fragezeichen hinter der Wirtschaftlichkeit und dazu die Ungewissheit, ob sich ein Betreiber finden ließe: Nach einer Voruntersuchung schien die Option fast vom Tisch, den Keltergrund in Rielingshausen via Erdkollektorenfeld klimaschonend mit Energie zu versorgen. Stattdessen rückten als ebenfalls CO2-freundliche Alternativen ein Nahwärmenetz vor allem auf Basis von Luft-Wärmepumpen, das auch das umliegende Bestandsgebiet umfasst, eine dezentrale Lösung mit Fotovoltaik und eigenem Erdkollektor sowie Wasser-Wasser-Wärmepumpe an jedem Haus sowie drittens eine zentral gesteuerte energetische Rundumversorgung über eher klassische Geothermie und Sole-Wasser-Wärmepumpen, Solarzellen und Stromspeicher in den Fokus. Doch entschieden hat sich der Gemeinderat nun doch mehrheitlich, sich auf den Ansatz mit Kollektorenfeld zu konzentrieren.