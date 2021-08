Bauen in Rielingshausen Drei Energiekonzepte für Baugebiet

Die dezentrale Lösung Im System, das Frank Müller vom Büro Ratioplan aus Weissach im Tal zur Diskussion stellte, wären hingegen die Bauherren diejenigen, die praktisch alle Zügel in der Hand hielten. Denn Müller brach eine Lanze für eine dezentrale Energieversorgung. „Das wäre nicht teurer und CO2-mäßig zu dem Konzept der EnBW gleichwertig“, sagte der Fachmann.

Müller regte an, die Wärme über einen Erdkollektor oder eine -sonde auf dem eigenen Grundstück und eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe zu generieren. Dazu könnten die Eigentümer der Häuser ihre Dächer mit Fotovoltaikanlagen bestücken. Der Strom würde vor Ort verbraucht, der Rest eingespeist, erklärte Müller.

Die Entscheidung Welches Modell zum Zug kommen wird, ist offen. Bürgermeister Jan Trost empfahl, die Konzepte nun in den Fraktionen zu diskutieren. In einer Sondersitzung des Gemeinderats soll nach Abstimmung mit dem Ortschaftsrat wohl am 16. September entschieden werden, welches Konzept man in den Bebauungsplan aufnehmen möchte.

Der Keltergrund

Lage

Im Keltergrund soll am nordwestlichen Ortsrand von Rielingshausen in rund 400 Metern Entfernung von der Hauptstraße ein Neubaugebiet ausgewiesen werden. Das Areal schließt sich im Norden an die Kelterstraße an und grenzt im Süden an die Wohnbebauung entlang der Schumannstraße an.

Einheiten

Ziel ist, auf dem Gelände, das insgesamt rund drei Hektar groß ist, rund 60 Gebäude mit bis zu 90 Wohneinheiten zu errichten. Eventuell wird hier auch ein neuer Kindergarten entstehen, das ist aber bis dato nicht entschieden.