Modernes Heizsystem für Rielingshausen Kalte Nahwärme für Keltergrund weiter im Blick

Der Spielplatz, der dafür ausgeguckt worden war, reiche mit seinen 2300 Quadratmetern nicht aus. Das gilt selbst dann, wenn man mit einer doppelten Lage bei dem Kollektorenfeld arbeitet, was laut Rieß denkbar wäre. Daran soll das Projekt aber ebenso wenig scheitern wie an der finanziellen Seite. „Wir begeben uns auf die Suche nach einer Fläche“, sagt Bauamtsleiter Dieter Wanner auf Nachfrage. Ein städtisches Grundstück habe man dafür nicht. Denkbar wäre, das Vorhaben unter einem Acker zu realisieren, wie Ortsvorsteher Jens Knittel vorgeschlagen hatte.

Eher schwierig dürfte es hingegen sein, den Vorschlag von Knittels Fraktionskollege bei den Freien Wählern, Jürgen Stirm, umzusetzen. Stirm hatte angeregt, vielleicht, wo möglich, unter privaten Gärten im Keltergrund die Wärmesammler zu verbuddeln. Aber dann stelle sich unter anderem die Frage, wie man die Grundlast auf die anderen umlege, gibt Wanner zu bedenken. Zudem schränke man die Entfaltungsmöglichkeiten der betroffenen Eigentümer ein. „Da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran“, sagt er.

Finanzielle Seite wohl kein Ausschlusskriterium

Was die finanzielle Seite anbelangt, schienen sich die Räte trotz des in Aussicht stehenden Minus nicht von der Umsetzung des Projekts abbringen lassen zu wollen. Auf einen längerem Zeitraum gesehen, seien die Fehlbeträge pro Jahr mit grob überschlagen weniger als 20 000 Euro halbwegs überschaubar, zog Christiane Scheuing-Bartelmess von der SPD ihre Bilanz. „Dafür wären wir aber quasi CO2-neutral“, fügte sie hinzu.

Bliebe als Hürde aber noch die Frage, wer das Netz am Ende betreiben soll. Bei den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim hat man schon vorgefühlt. „Die haben aber relativ schnell abgewunken. Sie sehen dort kein Potenzial, dass sie so etwas in diesem recht kleinen Spektrum betreiben“, so Bürgermeister Jan Trost. In einem nächsten Schritt wolle man aber auch auf andere potenzielle Betreiber zugehen und deren Bereitschaft ausloten, informiert Bauamtsleiter Wanner auf Nachfrage. Darüber hinaus wolle man auf ein Fachbüro zugehen, um sich aufzeigen zu lassen, was in dem Gebiet alternativ in Sachen Energieversorgung möglich wäre.