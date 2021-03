Wärmekonzepte für Neubaugebiet Ideen für Heizzentrale in Rielingshausen

Auf oberflächennaher Geothermie fußt auch das Projekt in einem Neubaugebiet in Wüstenrot, das Dirk Pietruschka von der Hochschule für Technik in Stuttgart skizzierte. Die Kollektoren sind hier ebenfalls in etwa zwei Metern Tiefe vergraben, die Häuser an das Netz angedockt. Direkt in den einzelnen Gebäuden wird via Wärmepumpe wiederum die Temperatur auf das gewünschte Maß geschraubt. Zusätzlich gehört zum Konzept, dass auf die Häuser Fotovoltaikanlagen montiert werden, über die der Strom für die Pumpen generiert werden kann.