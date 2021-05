Bauarbeiten in Steinheim Ortsdurchfahrt bald wochenlang gesperrt

Neue Bushäuschen mit bruchsicherem Glas

Die vier Haltestellen in der Kleinbottwarer Straße sollen nicht nur barrierefrei umgebaut, sondern auch mit neuen, beleuchteten Wartehäuschen bestückt werden. Ausnahme ist der Stopp an der Kelter, wo der Überbau als Wetterschutz erhalten bleiben soll. Der Gemeinderat stimmte diesem Vorgehen in seiner jüngsten Sitzung zu. Karen Seiter von den Freien Wählern fragte allerdings, ob die neuen Häuschen auch gegen Vandalismus geschützt seien. Der stellvertretende Bauamtsleiter Michael Knöpfle erklärte daraufhin, dass man den gleichen Bautyp verwenden wolle, wie er schon an der Haltestelle in der Murrer Straße stehe. „Dort ist das Glas bruchsicher und auch noch nichts passiert“, betonte er. Wenn aber jemand mit dem Presslufthammer anrücke, sei man natürlich machtlos. Bis auf Verunreinigungen oder Schmierereien seien auch ihm keine größeren Beschädigungen an der Haltestelle in der Murrer Straße bekannt, ergänzte Bürgermeister Thomas Winterhalter.