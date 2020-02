Sperrung in Steinheim Die Kleinbottwarer Straße ist jetzt Baustelle

Der Austausch soll in vier Phasen erfolgen. Der erste Bauabschnitt zieht sich vom Gebäude 10 bis zur Einmündung zur Klosterstraße. Der Straßenbelag im Kreuzungsbereich wird im Zuge der Maßnahme ebenfalls ausgetauscht. Neben der Firma Epple wird auch die Syna vor Ort aktiv, erklärt Winterhalter: „Die Stromversorgung weg von den Dachständern wird vorbereitet.“ Auch das Thema Leerrohre werde gleich mitberücksichtigt, wo es sich anbietet. Wäre es nach dem Rathauschef gegangen, wäre auch gleich der Asphaltbelag der Kleinbottwarer Straße saniert worden: „Da müssen wir allerdings warten, bis die Bushaltestellen umgebaut sind.“ Und das sei wiederum von einem Förderprogramm abhängig, das noch etwas Zeit benötige. Was den Zeitplan der Maßnahme angeht, hält die Verwaltung am Sommer fest: „Es wäre aber schön, wenn es schneller geht.“