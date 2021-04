Aktuelle Lage in der Corona-Pandemie Die Freibäder bleiben im Mai wohl geschlossen

Marbach/Bottwartal - Es wird nichts mit der Öffnung des Mineralfreibads Wellarium in Steinheim am 1. Mai. Das teilte der Zweckverband der beiden Betreiberkommunen Steinheim und Murr am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung mit. Auch die beiden anderen Freibäder im nordöstlichen Landkreis Ludwigsburg, in Oberstenfeld und in Mundelsheim, werden wegen der Corona-Pandemie voraussichtlich nicht wie erhofft im Mai geöffnet.