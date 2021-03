Vorbereitungen laufen Bei den Freibädern herrscht Optimismus

Wie im Wellarium blickt man in Mundelsheim

zufrieden auf 2020 zurück. In dem kleinen Bad am Neckar möchte man daher am Konzept festhalten, das nur den Inhabern von Saisonkarten den Zutritt ermöglicht – das waren immerhin 1163 Personen. Die Öffnung ist für den 8. Mai vorgesehen. In Anbetracht der Umstände gilt laut Bürgermeister Boris Seitz aber: „Wir werden öffnen, wenn wir es dürfen.“ Im Wartestand befindet man sich daher auch beim Vorverkauf: „Der Beginn kann erst festgelegt werden, wenn bekannt ist, wann und wie wir unser Bad öffnen können.“

Wegen Coronaverordnung im Wartestand

Ob das Hygienekonzept identisch bleiben kann, bleibt abzuwarten. Es habe sich jedenfalls ohne jegliche Zwischenfälle bewährt, und die Lösung sei gut angenommen worden, „auch wenn sie vielleicht speziell war“, so Boris Seitz weiter. Veränderungen werde es geben, soweit die Coronaverordnung es zulässt. „Eventuell dürfen mehr Menschen ins Bad oder ähnliches. Es wird sich zeigen, was sich die Regierung diesmal einfallen lässt.“ Freibäder seien keine Infektionsherde gewesen. „Wir sind in jedem Fall gerüstet, Vorarbeiteten sind schon im Gang.“