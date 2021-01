Mineralfreibad Oberes Bottwartal Weg für Öffnung ist frei

Oberstenfeld/Beilstein - Inmitten immer strikterer politischer Vorgaben in der Corona-Pandemie haben Oberstenfelder und Beilsteiner Räte am Donnerstag in der Versammlung des Zweckverbandes die Weichen für eine mögliche Öffnung des Mineralfreibades Oberes Bottwartal gestellt. Sie segneten im Oberstenfelder Bürgerhaus einstimmig den Haushalt für das Jahr 2021 ab. Außerdem beschlossen sie die Sanierung von Sitzstufen – was im Gremium aber auch für kontroverse Diskussionen sorgte.