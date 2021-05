Ärztehaus in Pleidelsheim Ärztehaus Pleidelsheim ist noch im Zeitplan

Pleidelsheim - Bauen sei das letzte große Abenteuer, sind nicht nur Witzbolde, sondern auch manche leidgeprüften Bauherren überzeugt. Das Ärztehaus, das derzeit in Pleidelsheim entsteht, ist ein Beispiel dafür, welche unterirdischen und oberirdischen Überraschungen einen Bau verzögern können. Auf der ehemaligen Grünfläche zwischen der Wiegehalle und einem Bäcker baut die Gemeinde ein dreistöckiges Gebäude, in dem nicht nur Apotheke, Ärzte und eine Physiotherapiepraxis untergebracht werden sollen, sondern in dem auch vier Wohnungen entstehen. Das Baugesuch wurde schon im Oktober 2019 genehmigt, geplant ist die Fertigstellung derzeit für Ende März/Anfang April 2022. Die Eröffnung hat die Gemeinde allerdings vorsichtshalber auf den 1. September terminiert – ein Puffer, der nötig sein könnte.